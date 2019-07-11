الرمس يطلق برنامجه الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الرمس برنامجه الصيفي تحت شعار «هواياتك ويا صيفك» اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، وحتى الأول من أغسطس المقبل، ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من السابعة إلى الثالثة عشرة من الجنسين، وحدد النادي رسوماً رمزية للمشاركة في البرنامج الصيفي الذي يشتمل على رحلات ثقافية وترفيهية إلى جانب برامج تراثية ورياضية.

وقال فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس إن البرنامج يأتي تماشياً مع اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب والناشئة وحرصها على شغل أوقات فراغهم بما يفيد.

وأضاف: «مثل هذه البرامج تحارب الظواهر السالبة وتحافظ على أبنائنا، والنادي درج على إطلاق هذا البرنامج كل عام، متزامناً مع فترة الإجازة المدرسية، ولعله يستوعب أكبر عدد من أبناء وبنات المنطقة في الفئات العمرية المحددة البرنامج».

وتابع: «إلى جانب شغل أوقات الفراغ بما يفيد فإنه يعزز الهوية والانتماء للوطن، ويعرف بقيم المجتمع وعاداتنا وتقاليدنا ويتيح زيارة الأماكن الأثرية والوجهات الترفيهية بالدولة، وأعتبر أن مثل هذه التجمعات تحقق فوائد أخرى من خلال تبادل الأفكار والتواصل الاجتماعي بين المستهدفين وهو أمر مطلوب لما له من تأثير في بناء الشخصية».