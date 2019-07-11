تطبيق نظام التصنيف على لاعبي المبارزة في الموسم المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للمبارزة تطبيق نظام تصنيف اللاعبين واللاعبات المسجلين لديه اعتباراً من الموسم المقبل، بهدف تأسيس قاعدة بيانات سليمة عنهم جميعاً، وتحقيقاً لمبادئ الشفافية والمساواة بين الجميع.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمينة العامة لاتحاد الإمارات للمبارزة أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي وافق على تطبيق هذا النظام لتحقيق نقلة نوعية في نظم التقييم بشكل علمي مدروس.

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وقالت: «اختيارات اللاعبين للمنتخبات الوطنية ستكون بناء على معايير وشروط محددة ومعروفة للجميع، وهذه المعايير مرتبطة بالنقاط التي يحققها اللاعب في البطولات المحلية والدولية، سواء كانت فردي أو فرق وفقاً للوزن النسبي لكل بطولة، آخذين في الاعتبار أعداد المشاركين فيها، وبالنسبة للبطولات المحلية حُددت نقاط لكل مركز، ففي بطولات الفردي والفرق لجميع الأعمار، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 نقطة، والثاني على 18، والثالث والثالث مكرر على 13 نقطة، ومن المركز الخامس حتى الثامن ال 9 نقاط، ومن التاسع حتى الثاني عشر 6 نقاط، و من الثالث عشر حتى السادس عشر 3 نقاط».

أما في تصنيف اللاعبين بالمسابقات الآسيوية والدولية، فإن صاحب المركز الأول يحصل على 200 نقطة، والثاني 150، والثالث والثالث مكرر 100 نقطة، وإذا تأهل إلى دور الثمانية يحصل على 75 نقطة، ودور ال 16 على 50 نقطة، ودور ال 32 على 20 نقطة.

وبالنسبة للبطولات العربية والدوري الآسيوي وبطولات غرب آسيا التي يكون عدد الفرق المشاركة فيها 6 فأكثر للفرق و25 لاعباً كحد أدنى للفردي، يحصل صاحب المركز الأول على 75 نقطة، والثاني 55 والثالث والثالث مكرر 40 نقطة، ومن المركز الخامس حتى الثامن 25 نقطة.