خاميس ممنوع من الرقم 10

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب دييجو مارادونا جونيور ابن الأسطورة مارادونا بقرب انتقال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد إلى نابولي. وقال: «كنت دوماً أقول لخاميس: اذهب إلى نابولي، ومع قدمه اليسرى يمكنه جعل الفريق أفضل، المدينة ستفتح له ذراعيها، وأنا واثق بأنه سيقدم أفضل أداء».

وعن المفاوضات قال جونيور: «حسب علمي متقدمة جداً، لم يتبقَّ سوى شكل الصفقة: بيع أو إعارة»، لكنه حذر من أخذ خاميس قميص والده الشهير (رقم 10) وقال: «لا تلمس قميص والدي، إنه ملك خاص للعائلة».