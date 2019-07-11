مجلس الشارقة يستعرض التقرير الختامي لطواف الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس الشارقة الرياضي، التقرير الختامي من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية في نسخته الأولى، الذي يعد الطواف الوحيد من الفئة العالمية في منطقة الشرق الأوسط الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 24 فبراير/‏شباط حتى 2 مارس/‏آذار 2019، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، وتضمن 7 مراحل، امتدت على مسافة 1073 كيلومتراً في جميع إمارات الدولة، بعد النجاح الباهر بما يتناغم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ودعم نشر الثقافة الرياضية، وتشجيع فئات المجتمع على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية، بجانب عكس النهضة العمرانية.

جاء ذلك خلال استقبال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مؤخراً، وفداً ضم كلاً من فابريتزيو داميكو مدير مشروع طواف الإمارات في شركة آر سي إس للرياضة والفعاليات المنظمة للطواف، بحضور خالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي، وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالإنابة بالمجلس.

تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل المراحل السبع للطواف بشكل عام، ومرحلة الشارقة بشكل خاص، وما جاء في التقرير الختامي من أرقام وإحصائيات مختلفة عن الحضور الجماهيري من مختلف الأعمار والجنسيات وساعات البث المباشر للمشاهدين الذين تابعوا بث منافسات الطواف عبر شاشات التلفزيون في 200 دولة.

وأكد عيسى هلال الحزامي أن طواف الإمارات الدولي في النسخة الأولى مثّل الكثير بالنسبة لإمارة الشارقة على مستوى تنظيم الأحداث العالمية والرياضية التي تتميز بها الدولة، ورؤية القيادة الرشيدة في مساندة الرياضة والرياضيين، موضحاً أن الشارقة دائماً تمثل محطة من محطات الأحداث القارية والرياضية الكبيرة، ولذلك تم الاستعداد عبر مجلس الشارقة الرياضي لاستقبال المرحلة الخامسة من الطواف الدولي وإبراز أهم المعالم السياحية والطبيعية للإمارة على امتداد خط سير المرحلة بإجمالي 181 كلم.