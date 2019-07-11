الصحافة العالمية: حارس تونس مثل كيبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جذب رفض حارس منتخب تونس معز حسن قرار مدربه ألن جيريس استبداله في المباراة أمام غانا بدور ال 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية أنظار الصحافة العالمية وشبهته بما فعله الإسباني كيبا حارس تشيلسي عندما رفض الخروج من الملعب ورفض أوامر مدربه ساري في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي.

وفي التفاصيل، كانت الدقائق تقترب من نهايتها والنتيجة 1-1 لذا رأى المدرب أن من الأفضل استخدام فاروق بدلاً من معز في التصدي لركلات الترجيح، وعندما رأى معز حسن لوحة التبديل وعليها رقمه فيما يتجهز بديله فاروق بن مصطفى عند خط التماس رفض الخروج قبل أن يقنعه زملاؤه بذلك، ولحسن حظ الحارس المتمرد أن تونس صعدت للدور ربع النهائي ولم يكن حاله مثل كيبا الذي أهدى سيتي اللقب على طبق من ذهب وغرمه ناديه 190 ألف استرليني نظير تمرده.

وكان الحارس معز حسن تقدم بالاعتذار عما بدر منه، وكتب عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «أود أن أتطرق لما حدث بالأمس، وسأبدأ بالاعتذار لمدربي وزملائي ولكل المشجعين التونسيين».

وأضاف «رد فعلي المرفوض جاء تحت تأثير الضغوط التي عشناها في المباراة».