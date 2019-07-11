كليبيرز يتعاقد رسميا مع لينارد وجورج في "لحظة تاريخية"

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تعاقد لوس أنجليس كليبيرز رسميا مع كواهي لينارد الذي قرر الرحيل عن تورونتو رابتورز بعد قيادته لاحراز لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحسم صفقة التبادل مع أوكلاهوما سيتي ثاندر للحصول من الأخير على خدمات بول جورج.

ورأى مدير عمليات كرة السلة في كليبيرز لورنس فرانك "أنها لحظة تاريخية لنادينا ومشجعينا. نحن ممتنون وفخورون لأن كواهي لينارد قرر العودة الى مسقط رأسه والانضمام الى لوس أنجليس كليبيرز. كواهي لاعب منقطع النظير في الاتجاهين (هجوما ودفاعا)، يعمل دون هوادة، ويتناسب طبيعيا مع الثقافة الجدية والاحترافية التي أنشأتها مجموعتنا".

وتابع "وجوده إلى جانبنا هو امتياز هائل ومسؤولية هائلة سنأخذها على محمل الجد. توقعاته، وتوقعاتنا، هي المنافسة على لقب البطولة".

ولم يكشف كليبيرز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في نهائي الدوري، لكن شبكة "أي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك" أشارا الى أن العقد سيكون لثلاثة أعوام وليس لأربعة كما كان متوقعا الأسبوع الماضي حين فتح باب انتقالات اللاعبين المتحررين من عقودهم.

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وتصل قيمة عقد الأعوام الثلاثة الى 103.1 مليون دولار، عوضا عن مبلغ الـ142 مليون دولار الذي كان سيتقاضاه لو وقع لأربعة أعوام، فيما ذكر المصدران أن صفقة التبادل التي حصل فيها كليبيرز على جورج تبقي على بنود العقد الذي وقعه في 2018 مع ثاندر لأربعة أعوام مقابل 136.9 مليون دولار، مع منح كل من اللاعبين حق التحرر من عقديهما قبل موسم 2021-2022.

وذكرت بعض التقارير أن لينارد اشترط للتوقيع مع كليبيرز أن يتعاقد الأخير مع جورج الذي شملت صفقة انتقاله تخلي فريقه الجديد عن الكندي شاي ألكسندر، الإيطالي دانيلو غاليناردي وخمسة خيارات مستقبلية في الجولة الأولى من الـ"درافت" المخصص لانتقاء لاعبين من الجامعات والثانويات والأجانب، لصالح ثاندر.

واعتبر فرانك أن "بول جورج أحد أفضل اللاعبين في الاتجاهين (دفاعا وهجوما) في لعبتنا. أنه على السواء هداف من الطراز الرفيع ومدافع لا يعرف الهوادة وتنوعه يرتقي بأي فريق".

وعمل كليبيرز جاهدا لسنوات طويلة من أجل افساح المجال في ميزانيته لتعاقدات من هذا العيار دون تجاوز سقف الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري، وبهاتين الصفقتين جعل من نفسه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب وتغيير معالم الهيمنة التي فرضها غولدن ستايت ووريرز في المنطقة الغربية حيث توج بطلا لها في المواسم الخمسة الماضية وأحرز اللقب ثلاث مرات.