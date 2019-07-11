محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير - شروق غنيم: آمال كبيرة وضعها مشجعو المنتخب السنغالي في مباراته أمام منتخب بنين في تصفيات دور ربع النهائي. التشجيع لم يتوقف، حمل المشجعون ألوان أعلام بلادهم في الوجوه، رسموه على الأجساد، تغنوا بالنشيد الوطني، وبالهتافات، وفي الدقيقة الـ ٧٠ جاءت الفرحة المنتظرة على ستاد ٣٠ يونيو، سجل اللاعب إدريسا غاي هدف المباراة الوحيد وأول هدف له في البطولة، ليذهب بمنتخب بلاده إلى المربع الذهبي بعدما غاب عنه منذ عام ٢٠٠٦.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - فرحة مُنتظرة منذ ١٣ عامًا.. دهشة جمهور السنغال بعد تأهله للمربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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