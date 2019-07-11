مدرب بنين محبط ولا يفكر في المستقبل بعد الخسارة من السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أكد ميشيل دوسيية المدير الفني لمنتخب بنين أنه يشعر بالإحباط بعد الخسارة من السنغال ولكنه فخور جدا بلاعبيه الذين قدموا مستوي جيد طوال الفترة الماضية وأنه كان تحدي كبير له أن يلعب مع أكبر الفرق في إفريقيا وأن اللاعبين كانت لديهم عزيمة قوية ولكن توقفت اليوم وأن كان لديه أمل الاستمرار في البطولة أكثر من ذلك.

وشدد ميشيل علي أن السنغال فريق قوي جدا ولديه لاعبين مميزين جدا وقادرين علي أحداث الفارق وعلي رأسهم ماني.

وتابع ميشيل أنه منذ أن تولي المسئولية وهو يسعي بأن يترك بصمة مشيرا إلي أنه لا يفكر حاليا في المستقبل.

وأتم حديثه بالإشارة إلي أن عقده مع المنتخب مستمر وسيكمل المشوار مع الفريق مشددا علي أنه سيسعي لان يتعلم من بطولة الأمم الإفريقية الحالية لتصفيات كأس العالم المقبلة.