تشوكويزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا صامويل تشوكويزي أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم والتي اقيمت على ستاد القاهرة في ربع النهائي.

وقدم اللاعب أداءا مميزا خلال المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة ٢/١ وسجل الهدف الأول.

وقال تشوكويزي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "سعيد للغاية وكنت أعمل جاهدا خلال المباراة لتقديم أداء جيد وبالفعل كنت عند الموعد."

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وتابع: "كنا نقاتل للعودة في المباراة ولم يكن الامر سهلا بعد التعادل قبل نهاية الشوط الأول."

وأتم: "أول مرة اشارك في بطولة مع الفريق الاول وحلمي يتحقق هنا وانا سعيد للغايةوكان هاما أن ألعب اساسيا مع الفريق بعدما دخلت كبديل في المباراة الماضية، ولكني التزم دائما بقرار المدرب وأقدم ما يطلب مني."

وينتظر منتخب نيجيريا في نصف النهائي الفائز من مباراة الجزائر وكوت دي فوار التي ستقام غدا باستاد السويس، وتقام المباراة باستاد القاهرة يوم الأحد المقبل.