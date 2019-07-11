6 طائرات جزائرية تتجه للقاهرة لنقل الجمهور لمتابعة كأس الأمم الافريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر ـ أ ش أ:

غادرت، مساء اليوم الأربعاء، 6 طائرات خاصة تقل مشجعين جزائريين في طريقها إلى القاهرة لحضور مباراة المنتخب الجزائري مع نظيره الإيفواري، غدًا الخميس، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وتوافد المشجعون على مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة منذ عصر اليوم استعدادًا للسفر إلى مصر، حيث وفرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تذاكر مخفضة بلغ سعرها 35 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 117 دينار) نفدت بعد ساعتين من طرحها في المنافذ.

وكان السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر قد قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن السفارة استخرجت 5400 تأشيرة للجماهير الجزائرية منذ بداية البطولة.