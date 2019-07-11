محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر ـ أ ش أ:
غادرت، مساء اليوم الأربعاء، 6 طائرات خاصة تقل مشجعين جزائريين في طريقها إلى القاهرة لحضور مباراة المنتخب الجزائري مع نظيره الإيفواري، غدًا الخميس، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.
وتوافد المشجعون على مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة منذ عصر اليوم استعدادًا للسفر إلى مصر، حيث وفرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تذاكر مخفضة بلغ سعرها 35 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 117 دينار) نفدت بعد ساعتين من طرحها في المنافذ.
وكان السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر قد قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن السفارة استخرجت 5400 تأشيرة للجماهير الجزائرية منذ بداية البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 طائرات جزائرية تتجه للقاهرة لنقل الجمهور لمتابعة كأس الأمم الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.