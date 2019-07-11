تريكة ساخرًا من حارس جنوب إفريقيا: "أول مرة أشوف حارس يقلش بوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
سخر محمد أبو تريكة نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري السابق، من رونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا، بعد الهدف الذي تلقاه أمام نيجيريا بربع نهائي كأس الامم الإفريقية.
وسجل المنتخب النيجيري هدفا في الوقت القاتل بالدقيقة 89، عن طريق "ويليام تروست" ليمنح النسور بطاقة التأهل لنصف النهائي.
وانتقد تريكة في تحليله للهدف عبر قناة بي ان سبورت، خروج الحارس الخاطئ، والذي كلف منتخب بلاده الهزيمة والخروج من سباق التأهل لقبل نهائي كأس الأمم.
وأضاف تريكة: "أول مرة أشوف حارس يقلش بوكس".
وفاز المنتخب النيجيري على حساب البافانا بافانا بهدفين لهدف، حيث تقدم النسور في الدقيقة 27 عن طريق لاعبها صامويل شوكويزي قبل أن يتعادل بونجاني زونجو في الدقيقة 74 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الـ VAR، ثم أضاف تروست هدف الفوز.
ويلتقي المنتخب النيجيري أمام الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار المقررة السادسة مساء الخميس، بربع النهائي.
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