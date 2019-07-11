نسور نيجيريا تُحلق نحو المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف منتخب نيجيريا فوزًا قاتلاً أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

نيجيريا تقدمت في الدقيقة 27 عن طريق لاعبها صامويل شوكويزي قبل أن يتعادل بونجاني زونجو في الدقيقة 74 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الـ VAR.

وفي الدقيقة 89 خطف ويليام تروست هدف الفوز لنيجيريا ليتأهل النسور لدور نصف النهائي.

وإليكم ملخصًا بأحداث المباراة:

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حارس المرمى: أكايبي.

الدفاع: أوازيم – إيكونج – أميريرو – كولينز.

الوسط: ويلفريد نديدي – إيتيبو – شيكويزي.

الهجوم: أليكس إيوبي – أحمد موسى – أودين إيجالو.

فيما بدأ منتخب جنوب إفريقيا بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: مكوانزي، سامسانكا، هلاسوايو، هلانتي

الوسط: زونجو، موكوتجو، فورمان، بيرسي تاو.

الهجوم: موسيبا، لورش.

بداية اللقاء بسيطرة متبادلة على الكرة من قبل لاعبي المنتخبين.

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الدقيقة 3: منتخب جنوب أفريقيا يحصل على ركلة حرة مباشرة على يمين الملعب نُفذت داخل منطقة جزاء نيجيريا دون أي خطورة.

الدقيقة 6: الخطورة الأولى لنيجيريا بتسديدة قوية من ويلفريد نديدي ولكنها بعدت عن المرمى.

مرور 15 دقيقة بالتعادل السلبي وسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين.

مرور 5 دقائق بسيطرة نسبية من لاعبي جنوب أفريقيا.

الدقيقة 27: أيوبي يُمرر الكرة من يسار الملعب لشيكويزني الذي سدد الكرة من منطقة الجزاء فرتطمت بقدم مدافع جنوب أفريقيا لترد له مرة أخرى ولكنه يُسددها هذه المرة في المرمى.

مرت 5 دقائق بعد الهدف وسط ضغط من لاعبي نيجيريا لتسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 40 كاد شيكويزني يُسجل الهدف الثاني بمجهود فردي؛ حيث راوغ أكثر من لاعب داخل منطقة جزاء جنوب أفريقيا قبل أن ترتطم تسديدته بقدم المدافع.

مرور 45 دقيقة من عمر المباراة بتقدم نيجيريا بهدف نظيف.

انتهاء الشوط الأول.

الشوط الثاني:

في الدقيقة 52: شيكويزني يُرسل عرضية من يمين الملعب لأحمد موسى الذي يرسلها برأسه في يد حارس مرمى جنوب أفريقيا.

الدقيقة 56: شيكويزني يراوغ داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى كالعادة ويرسل عرضية أرضية لا يقابلها أي لاعب وتمر بجوار قائم حارس جنوب أفريقيا.

في الدقيقة 70: الحكم ألغى هدفًا لمنتخب جنوب أفريقيا بداعي التسلسل قبل أن يلجأ لتقنية VAR قبل أن يحتسب الهدف لصالح جنوب أفريقيا.

مرور 80 دقيقة ولازال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يُسيطر على المباراة.

وفي الدقيقة 89: أرسلت عرضية من يسار الملعب مرت من الجميع حتى أسكنها إيكونج بقدمه مرمى جنوب أفريقيا.

انتهاء المباراة بتأهل نيجيريا لدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.