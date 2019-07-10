انت الان تتابع غاريث بيل يتزوج سراً من حبيبته في الصغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غاريث بيل يتزوج سراً من حبيبته في الصغر

بحفل زفاف امتد لثلاثة أيام متواصلة في حصن تاريخي وبمعزل عن كاميرات وسائل الإعلام، تزوج لاعب نادي ريال مدريد غاريث بيل على صديقة طفولته وأم أولاده. بيل قام بإجراءات سرية لإبعاد عيون الصحافة والإعلام، فماذا فعل؟

احتفل اللاعب الويلزي غاريث بيل، بزفافه على صديقة طفولته إيما روس- جونز، والتي أنجب منها ثلاثة أطفال.

وأقيم حفل الزفاف بفيلا تقع داخل حصن "لا فورتاليزا" الذي يعود إلى القرن السابع عش على أحد شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية، وهي نفس الفيلا التي جرى فيها تصوير المسلسل الإنجليزي The Night Manager ، وفقا لوسائل إعلام إسبانية محلية.

وذكر موقع "دياريو دي مايوركا" الصحفي أن حفل الزفاف "السري" أقيم في العشرين من شهر حزيران/ يونيو الماضي وامتد لثلاثة أيام، كما أحضر اللاعب فرقة موسيقية من بريطانيا لإحياء حفل الزفاف واتفق كذلك مع مهندسين ديكور من ألمانيا.

Advertisements

ووفقا للموقع الإسباني، طلب اللاعب من جميع الشركات والعمال، المُتَفَق معهم للعمل خلال الاحتفال بالزواج، القيام بتوقيع اتفاق سري ينص على دفع غرامة تصل إلى 44.800 جنيه إسترليني في حالة تسريب صور من الاحتفال.

وكان اللاعب سيعقد قرانه على عروسه العام الماضي بنطقة توسكاني الإيطالية، ثم ظهرت أنباء عن نيتهما عقد القران على جزيرة تاجوماجو في ايبتزا الإسبانية، حيث تمت خطبتهم عام 2016.

وتتردد أنباء عن عدم حضور أي من زملاء اللاعب في فريق ريال مدريد الإسباني لحفل الزفاف.