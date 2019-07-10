الامارات | الحصاد الإفريقي.. نيجيريا تقصي قاهر المنتخب المصري والسنغال في الطريق الصحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الإفريقي.. نيجيريا تقصي قاهر المنتخب المصري والسنغال في الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف منتخب نيجيريا زحف جنوب إفريقيا بعجما كان قد نجح في إقصاء المنتخب المصري من البطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت إحتساب هدف لأول مرة في تاريخ البطولة بقرار تقنية «الفار» لينتظر المنتخب النيجيري الفائز من مباراة الجزائر وساحل العاج
وفي مباراة ثانية نجح منتخب السنغال في تكملة مشواره الناجح بالبطولة كونه أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب وأقصى منتخب بنين الذي كان قد نجح في إقصاء المنتخب المغربي أيضاً من دور الـ 16، لينتظر المنتخب السنغالي الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر الحصان الأسود للبطولة.
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