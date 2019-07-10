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أول تعليق من أمير مرتضى على عرض اتحاد جدة لضم طارق حامد

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن موافقة الزمالك على عرض اتحاد جدة السعودي بشأن الحصول على خدمات طارق حامد، نجم وسط الفريق.

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وكتب أمير مرتضى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أياً كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين».

وأضاف: «أمر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال».

وكان طارق حامد، لاعب وسط الفريق، قد تلقى عرضا من نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

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