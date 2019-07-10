شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرالدو» ينتظم في مران الأهلي بمعسكر إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران المسائي للفريق اليوم الأربعاء، بعد انتظامه في معسكر الإعداد المقام حاليا بمدينة اليكانتي الإسبانية.

وخاض جيرالدو المران منفردا ضمن برنامجه التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني واشتمل على بعض الفقرات البدنية والجري حول الملعب تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وكان الجهاز الفني قد منح جيرالدو فترة راحة لعدة أيام بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتي 19 يوليو الجاري، قبل أن يعود اليوم للانتظام في المعسكر استعدادا للفترة الهامة القادمة.