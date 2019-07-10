شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة يتبرأ من «إعلان الاعتذار»: لا يتم استشارتنا في تصوير الإعلانات أو فكرتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيهاب لهيطة، المدير السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهازين الفني والإداري ليسا مسؤولين عن تصوير لاعبي الفريق لإعلانات الحملات الدعائية الخاصة بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال لهيطة، في مداخلة تليفونية مع قناة «تايم سبورت»: «كل الإعلانات التي تم تصويرها للمنتخب كانت قبل التجمع الأول وبداية المعسكر».

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وأوضح: «ليس لدي سلطة على اللاعبين قبل بداية المعسكر، وليس مسموحا لي التدخل في هذا الأمر».

واختتم: «الأمر خارج سلطة اتحاد الكرة والمنتخب، ولا يتم استشارتنا في تصوير الإعلانات أو فكرتها».

وانتشر إعلان يحمل اعتذارا من عدد من لاعبي منتخب مصربعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية، ورجح البعض أن يكون الإعلان تم تصويره بعد المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطنى أمام نظيره جنوب أفريقيا، بعد الأداء السئ الذي ظهر به، فيما رحج آخرون أن يكون الإعلان قد تم تصويره قبل بداية البطولة وهو ما أثبت صحته.