عضوية ذهبية تقلب موازين القوى بانتخابات النصر

شهدت الساحة النصراوية تطورات متوالية بشكل يومي، فيما يتعلق بانتخابات رئاسة النادي المعلقة منذ ما يزيد عن شهر.

وتمثلت آخر المستجدات في انضمام الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، للأعضاء الذهبيين للنادي، عقب تسديده رسوم العضوية الذهبية اليوم الأربعاء، وبذلك يحق له التصويت على اختيار الرئيس المقبل المقررة، غدًا الخميس.



هذا التطور زاد الغموض فيما يتعلق بالاقتراع المنتظر غدًا، كما كشف مصدر نصراوي مطلع ل، موضحًا أن الأمير جلوي بن سعود، سيكون مصوتا رئيسيا للمرشح صالح الأطرم.

ويحظى الأطرم بقبول أقل من منافسيه، المحامي تركي الدهام والدكتور صفوان السويكت (المرشح المفضل لغالبية الاعضاء الذهبيين).



وتابع المصدر "التطورات الأخيرة جعلت الانتخابات فعليًا بين 3 تكتلات، كل منها له مرشح مفضل، مما سيحدث ربكة كبيرة قد تفضي لتطورات أخرى وسيناريو مختلف ستشهده أروقة النادي غدًا، في ظل امتناع أكثر من نصف الاعضاء الذهبيين عن التصويت".

وأضاف "خطوة الأمير جلوي، ذكية جدًا، فمن جانب ستعطي لمرشحه المفضل قوة وأصوات، وتفوت توجه بعض الأعضاء لفرض مرشح معين".

وأكد ذلك تراجع العضو الذهبي النشط فهد المشيقح، أحد أبرز رجال هذه المرحلة المهمة في تاريخ النادي عن امتناعه عن التصويت، لما فيه مصلحة النادي، وتبعه فهد العجلان.