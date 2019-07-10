ثلاثي هجومي لجنوب إفريقيا أمام نيجيريا

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تشكيل منتخب البافانا بافانا، الذي يخوض به مواجهة نيجيريا، في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر ٢٠١٩. وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي: راسة المرمى: رونوين ويليامز Advertisements خط الدفاع: ثامانسا مخيز ، وسفيسو هلانتي ، وبوهلي مخوانزي ، وثولاني هالشوايو خط الوسط: دين فورمان ، وكاموهيلو موكوتجو ، وبونجاني زونغو خط الهجوم: ثيمبينكوسي لورش ، وبيرسي تاو ، وليبو موتيبا

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