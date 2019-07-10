واعتذر الخماسي في الإعلان المتداول، عن الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر للبطولة، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.وقال البيان الصادر عن الشركة "بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من الإعلان الخاص بالمنتج التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب، تؤكد الشركة أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة".
وأكدت الشركة أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين من الشئون القانونية للتحقيق فيما حدث، ومعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية بعد تحريف رسالتها الأساسية الإيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان توضيحي بشأن إعلان الاعتذار لخماسي الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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