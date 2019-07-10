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بيان توضيحي بشأن إعلان الاعتذار لخماسي الفراعنة

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أصدرت شركة المياه الغازية التي تعاقدت مع بعض لاعبي منتخب مصر لتصوير إعلان عن بطولة أمم أفريقيا، بيانًا توضيحيًا، بشأن إعلان الاعتذار الذي انتشر عبر مواقع التواصل، لخماسي الفراعنة، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي وطارق حامد ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا.

واعتذر الخماسي في الإعلان المتداول، عن الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر للبطولة، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.

وقال البيان الصادر عن الشركة "بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من الإعلان الخاص بالمنتج التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب، تؤكد الشركة أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة".

وأكدت الشركة أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين من الشئون القانونية للتحقيق فيما حدث، ومعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية بعد تحريف رسالتها الأساسية الإيجابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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