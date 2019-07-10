تقارير: ليفربول يريد تعزيز هجومه من ريال مدريد

يريد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تعزيز خطوطه الهجومية في الموسم المقبل من خلال التعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن استعداد ليفربول لوضع 74 مليون يورو على طاولة ريال مدريد للتعاقد مع أسينسيو في الصيف الجاري.

وكشفت الصحيفة الكتالونية عن سببان قد يمنع ليفربول من حسم الصفقة، الأولى هو أن أسينسيو يُعد مستقبل النادي الملكي، أما السبب الثاني وهو محاولة زين دين زيدان إدخال ساديو ماني ضمن الصفقة.

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وأوضحت الصحيفة أن ماني لا يزال اللاعب الذي يسعى زيدان للتعاقد معه لاستكمال خطوطه الهجومية بعد التعاقد مع الثنائي إيدين هازارد من تشيلسي ويوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وانضم صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2016 بعدما لعب في صفوف الفريق الكتالوني إسبانيول على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن أسينسيو لعب 44 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات خلال الموسم المنقضي ليسجل ستة أهداف بجانب تقديم سبع تمريرات حاسمة.