دي يونج: برشلونة مثالي للاعبي الوسط

أشاد الهولندي فرينكي دي يونج، المنضم حديثًا إلى برشلونة من أياكس أمستردام، بتاريخ وأسلوب لعب النادي الكتالوني.

وقال دي يونج، خلال مقابلة مع قناة البارسا، ستبث كاملةً مساء اليوم الأربعاء: "برشلونة لديه تاريخ كبير، على مستوى لاعبي الوسط الذين مثلوه".

وأضاف: "برشلونة يتمتع بأسلوب مثالي للاعبي خط الوسط، لأنه يميل إلى السيطرة على الكرة، لذلك هو النادي النموذجي للاعب مثلي".

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وتابع: "أحب تقديم كرة القدم الجميلة، كي أمتع الجماهير التي جاءت إلى الملعب لمشاهدتنا، وهذه هي فلسفة كرويف التي يتميز بها برشلونة وأياكس".

وأتم نجم الطواحين الهولندية: "لا أستطيع الانتظار حتى أتواجد مع الفريق بأكمله، وأتدرب مع جميع اللاعبين، وأخوض المباريات بجوارهم، وأتمنى أن أحقق الألقاب مع برشلونة".

يذكر أن دي يونج انضم إلى البلوجرانا قادمًا من أياكس، عبر صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.