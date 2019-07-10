رسميًا.. فنربخشة يحدد موقفه من أوزيل

أوضح فنربخشة التركي، اليوم الأربعاء، حقيقة ما ذكرته تقارير إعلامية، حول رغبته في التعاقد مع مسعود أوزيل، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي.
وذكر النادي التركي عبر موقعه على الإنترنت، أنه ليس لديه نية للتحرك من أجل أوزيل، مرجعا السبب في ذلك إلى "الظروف الاقتصادية الحالية".
وكان فنربخشة قد كشف في حزيران/يونيو الماضي، أن ديونه ارتفعت إلى 51ر3 مليار ليرة تركية (610 ملايين دولار أمريكي)، مع نهاية عام 2018، بعد أن كانت تبلغ 82ر2 مليار ليرة فقط، في العام السابق.
ويلعب أوزيل، الألماني الذي ينحدر من أصول تركية، في صفوف آرسنال منذ عام 2013.
وفي الموسم الماضي، شارك أوزيل (30 عاما) في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.
وكان أوزيل، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، قد أعلن اعتزال اللعب الدولي، عقب الخروج الصادم من مونديال 2018.
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