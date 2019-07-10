بيل يغلق بابًا جديدًا في حرب البقاء بريال مدريد

يعيش الدولي الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وضعًا صعبًا في النادي الملكي، بعدما أصبح غير مرغوب فيه من قبل الإدارة، والجماهير.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنَّه على الرغم من كون مستقبل بيل غير مؤكد حتى الآن، لكن اللاعب استبعد خيار الانتقال للدوري الصيني.

وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، إلى وجود اهتمام من عدة أندية صينية بجاريث بيل، لكن الويلزي، لا يُفكِّر في هذه الخطوة حاليًا.

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وأضافت الصحيفة: "بيل يرى أنه إذا توجب عليه الرحيل، فإنه سينتقل إلى ناد بأحد الدوريات الكبرى بأوروبا".

وتابعت: "بيل فاز بأول معركة في حربه للبقاء في ريال مدريد، حيث تواجد مع الفريق في رحلة كندا التحضيرية للموسم الجديد، ويعلم أن الوقت في صفه حاليًا، حيث سيُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا 8 أغسطس/أب المقبل".

يُذكر أنَّ بيل يسعى للاستمرار ضمن صفوف الريال، حتى نهاية عقده والمتبقي فيه 3 سنوات أخرى، حيث لم يتلق حتى الآن أي عروض، ويسعى لمواصلة الحصول على راتبه المرتفع البالغ قيمته 17 مليون يورو، الذي يُعد عقبة أمام أي فريق يُفكر في ضمه.