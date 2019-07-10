الأهلي يعلن موعد انضمام الدوليين وجيرالدو لمعسكر إسبانيا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، عن موعد انضمام الرباعي الدولي محمد الشناوي، وليد سليمان، أيمن أشرف ومروان محسن إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا.

ووفقًا لما أكده عبد الحفيظ في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الأهلي، فإن الرباعي الدولي حصل على تأشيرات الدخول إلى إسبانيا، للانضمام إلى معسكر الفريق.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "اللاعبون الدولين سينضمون إلى المعسكر يوم السبت المقبل، وذلك بعدما أنهى سمير عدلي المدير الإداري كل الإجراءات الخاصة بسفرهم".

كما أوضح عبد الحفيظ أن الأنجولي جيرالدو سينضم إلى المعسكر اليوم، الأربعاء، بعدما حصل على راحة لعدة أيام بعد خروج بلاده من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع جيرالدو لبرنامج بدني خاص لتجهيزه للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال معسكره الحالي.