ريال مدريد يحدد شرطه لتحقيق أمنية كلوب

يضع ليفربول، أحد أبرز لاعبي نادي ريال مدريد، كهدف لضمه هذا الصيف؛ من أجل تدعيم الخط الهجومي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنَّ ليفربول، مستعدٌ لتقديم عرض بقيمة 74 مليون يورو، من أجل ضم ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد.

وأضافت "ريال مدريد لا يُفكر إطلاقا في التفريط في خدمات أسينسيو حاليًا، إلا إذا تلقى عرضًا مهمًا للغاية، أو إذا كان ضمن صفقة التعاقد مع ساديو ماني، الذي يُعتبر أحد أبرز أهداف زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي".

كان أسينسيو، من أبرز الأوراق البديلة التي اعتمد عليها زيدان خلال ولايته الأولى مع الملكي، لكن أداءه السيئ في الموسم الماضي، يُثير الشكوك حول استمراره مع الفريق.

ويحظى أسينسيو بثقة كبيرة من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والذي يسعى لضمه لتدعيم الخط الهجومي للريدز.