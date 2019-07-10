حلم الأندية الكبرى يقترب من زياش

رغم المستوى المثير للجدل الذي ظهر به المغربي حكيم زياش مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، قبل توديع البطولة من دور الـ16، إلا أن ذلك لم يؤثر على اهتمام الأندية الكبرى باللاعب، بالنظر للمستوى المميز الذي قدمه مع فريقه أياكس أمستردام في الموسم الماضي.

وكشفت تقارير ألمانية أن نادي بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي حكيم زياش، المحترف بصفوف أياكس أمستردام الهولندي، للموسم القادم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء أن الفريق البافاري يسعى لتعزيز هجومه استعدادا للموسم المقبل بالتعاقد مع زياش، الذي قدم موسما رائعا مع أياكس توج خلاله بثنائية الدوري والكأس المحليين، إضافة للوصول لنصف نهائي التشامبيونز ليج.

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وسجل صاحب الـ26 عاما هذا الموسم إجمالي 21 هدفا في 49 مباراة، منها 16 هدفا في الدوري المحلي و3 في دوري الأبطال، كما صنع 24 هدفا.

وانتقل زياش، المولود في هولندا، لصفوف أياكس في صيف 2016 قادما من تفينتي، واختار اللعب لمنتخب المغرب الأول في 2015، رغم ارتدائه قميص هولندا مع منتخبات الشباب.

وكان اسم زياش قد ارتبط أخيرا بإشبيلية الإسباني، لكن وفقا لوسائل إعلام مختلفة، يسعى اللاعب للانضمام لناد أعرق، وارتبط اسمه خلال الأسابيع الماضية بأندية مثل مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان وتوتنهام.