ميليتاو يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد

اجتاز المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الكشف الطبي في ريال مدريد، اليوم الأربعاء، استعدادا لتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام في ملعب "سانتياجو برنابيو".
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع ميليتاو، من صفوف بورتو، بعقد مدته 6 مواسم، حتى صيف 2025.
ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن ميليتاو سيُقدم لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال ميليتاو من بورتو إلى صفوف ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.
يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين هم إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.
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