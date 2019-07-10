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ميليتاو يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد

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اجتاز المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الكشف الطبي في ، اليوم الأربعاء، استعدادا لتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع ميليتاو، من صفوف بورتو، بعقد مدته 6 مواسم، حتى صيف 2025.

ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن ميليتاو سيُقدم لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال ميليتاو من بورتو إلى صفوف ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين هم إيدين هازارد من ، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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