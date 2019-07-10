جلال الداودي في الدوري السعودي بشكل رسمي

أعلن نادي الرائد السعودي، اليوم الأربعاء، ضم لاعب خط الوسط المغربي، جلال الداودي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وانضم الداودي إلى الرائد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع حسنية أكادير، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديده مع النادي المغربي.

وسبق للداودي اللعب أيضا لفرق التطواني وأولمبيك آسفي والفتح الرباطي، في المغرب.

وأعلن الرائد انضمام اللاعب عبر "تويتر"، حيث نشر حساب النادي صورته مرفقة بتعليق "رحبوا معنا بابن أكادير... المغربي جلال الداودي رائديا لموسمين".