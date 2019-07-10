أندريه أيو: كنت سأبدو أكثر سعادة لو توجنا بالكان

أبدى أندريه أيو قائد المنتخب الغاني سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه بقميص منتخب بلاده بتسجيل الهدف التاسع له ليصبح الهداف التاريخي لغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عبر النسخة المقامة حاليا في مصر.
وودع المنتخب الغاني أمم أفريقيا 2019 بالهزيمة أمام نظيره التونسي في دور الـ 16 أمس الأول الإثنين بضربات الترجيح 4-5، بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بإستاد الإسماعيلية.
وقال أيو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الإنجاز الشخصي ما كان ليتحقق لولا مساعدة زملائه بالمنتخب.
وأضاف: "كنت سأبدو أكثر سعادة لو توجنا بالكأس"، موضحا أنه وزملاءه بالمنتخب خاضوا البطولة الأفريقية بهدف التتويج، لكن الخروج من دور الـ 16 شكل مفاجأة صادمة للفريق.
وذكر أيو: "لقد واجهتنا انتقادات حادة في بداية مشوارنا بكأس الأمم الأفريقية، لا صحة على الإطلاق لوجود مشكلات بين لاعبي منتخب غانا، وإنما هناك علاقة جيدة تجمع بين كل اللاعبين بلا استثناء".
وأضاف: "أشكر زملائي على ما قدموه طوال البطولة، وأعتذر للشعب الغاني على الخروج من كأس أفريقيا 2019".
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