شرط وحيد ينقل مدافع مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس سيتحرك للتعاقد مع أحد مدافعي مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي في حالة واحدة.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تستهدف ضم ماتيو دارميان، ظهير مانشستر يونايتد، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن إدارة السيدة العجوز ستتحرك صوب دارميان، لكن ذلك يبقى مرهونا ببيع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي يحظى باهتمام برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وجاء قرار بيع كانسيلو بناء على طلب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.

يذكر أن دارميان كان خارج حسابات مانشستر يونايتد خلال الموسم المنتهي، ولم يشارك سوى في 7 مباريات بإجمالي 533 دقيقة دون أن يصنع أو يسجل أي هدف.