ميسي يغيب.. خماسي برازيلي في التشكيل المثالي لكوبا أميركا 2019

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن التشكيل المثالي لنجوم كوبا أميركا 2019، التي استضافتها الأراضي البرازيلية، وتوج بها أصحاب الأرض عقب الفوز على بيرو في المواجهة النهائية.

وتواجد خمسة لاعبين من المنتخب البرازيلي المتوج باللقب في التشكيل المثالي، الذي اختارته اللجنة الفنية بـ "كونميبول" بينما تواجد لاعبان من منتخب بيرو وصيف

وتواجد لاعب واحد من المنتخب الأرجنتيني صاحب الميدالية البرونزية، بينما غاب ليونيل ميسي النجم الأبرز للمنتخب الأرجنتيني، والذي سجل هدفًا خلال مشوار منتخب بلاده بالبطولة، وتلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية أمام تشيلي.

وجاء التشكيل المثالي لكوبا أميركا كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون (البرازيل)

خط الدفاع: داني ألفيش (البرازيل) - خوسيه خيمينيز (أوروجواي) - تياجو سيلفا (البرازيل) - ميجيل تراوكو (بيرو)

خط الوسط: آرثر (البرازيل) - لياندرو باريديس (الأرجنتين) - أرتورو فيدال (تشيلي)

خط الهجوم: خيمس رودريجيز (كولومبيا) - إيفرتون (البرازيل) - باولو جيريرو (بيرو)