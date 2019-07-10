ماركا: باريس سان جيرمان حدد مطالبه المالية لبيع نيمار.. وبرشلونة يبحث عن حل

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان حدد سعر بيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن الواضح أن النجم البرازيلي لا يرغب في البقاء في مدينة الأمراء بالموسم المقبل حيث لم يشارك في تدريبات فريقه استعدادًا للموسم المقبل بعد غيابه بدون إذن.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن إدارة النادي الباريسي تريد الحصول على المبلغ الذي دفع في نيمار عندما انتقل من برشلونة منذ موسمين أي 222 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لا يريد الحصول على البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن صفقة نيمار.

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وأوضحت الصحيفة أن توخيل يرغب في تدعيم مركز وسط الملعب المدافع حيث يرغب في شراء خدمات كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني.

ونوهّت "ماركا" أن برشلونة سيجد صعوبة في إتمام صفقة نيمار بسبب المبلغ المالي الضخم الذي حدده النادي الباريسي نظرًا لاقتراب النادي الكتالوني من حسم صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

ويبحث برشلونة عن إيجاد حل جديد من أجل تخفيض المبلغ المالي من خلال عرض خدمات الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش على باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافًا بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ونيمار بعدما أعلن مالك النادي عن فتح الباب لنجوم الفريق في حال عدم الالتزام الأمر الذي أغضب اللاعب البرازيلي.