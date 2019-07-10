شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف تفاصيل عرض الاتحاد للفوز بـ«طارق حامد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) كشفت مصادر "الخليج 365"، العرض الذي تقدم به نادي الاتحاد للظفر بخدمات لاعب نادي الزمالك المصري طارق حامد، وذلك لانتقاله إلى نادي «العميد» بنظام الإعارة لمدة سنة. وبينت المصادر أن نادي الاتحاد قدم مبلغ مليوني دولار لنادي الزمالك، و1.5 مليون دولار للاعب طارق حامد. يذكر أن طارق حامد (30 عاما) أحد أبرز اللاعبين في الدوري المصري، إذ توّج مع فريقه أخيراً بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" تكشف تفاصيل عرض الاتحاد للفوز بـ«طارق حامد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.