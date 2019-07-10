شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: 3 مراحل لتصفيات مونديال 2022.. وتأهل 5 منتخبات أفريقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نظام التصفيات الأفريقية المؤهّلة إلى كأس العالم 2022 التي ستتضمّن 3 مراحل بالتصفيات وسينتج عنها تأهل 5 منتخبات للمونديال.

وأعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظام مونديال 2014 نفسه مرّة أخرى حيث ستكون المرة الأخيرة التي تتأهّل فيها 5 منتخبات من أفريقيا خصوصا أنّ كأس العالم 2026 سيقام بمشاركة 48 فريقاً وستزيد مقاعد أفريقيا إلى 9 مقاعد بجانب منتخب آخر سيخوض ملحق.

وجاء نظام التّأهل إلى كأس العالم 2022 من مرحلة أولى تمثل «الدور التمهيدي» حيث تُعفى المنتخبات أصحاب أول 26 مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من هذا الدور الذي يشارك فيه 28 منتخباً هي الأقل في التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقاً.

وتنضم تلك المنتخبات الـ14 المتأهّلة من الدور التمهيدي في المرحلة الثانية إلى الـ26 منتخباً المعفاة من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقاً تُقسّم إلى 10 مجموعات من خلال 4 مستويات ليتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستُقسّم فيها المنتخبات إلى مستويين وإفراز 5 مواجهات ذهاب وإياب بالقرعة بين المنتخبات المتأهّلة ليتأهل الـ5 الفائزون بالمواجهات المباشرة إلى كأس العالم.