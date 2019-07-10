شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تنهي مغامرة بنين وتبلغ نصف نهائي «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)

أنهت السنغال مغامرة بنين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بالفوز عليها 1-صفر اليوم (الأربعاء) في الدور ثمن النهائي، وبلغت نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، عندما كانت مصر أيضا مضيفة للبطولة.

وبفضل هدف سجله إدريسا غوييه في الدقيقة 70 من المباراة التي أقيمت على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في القاهرة، باتت السنغال، أفضل المنتخبات الأفريقية بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، أول المتأهلين إلى نصف النهائي، وستلاقي (الأحد) الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر المشاركة في البطولة للمرة الأولى، التي تقام غدا (الخميس) في استاد السلام بالعاصمة المصرية.