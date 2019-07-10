شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الإعلام الرياضي» يختتم المرحلة الأولى من برامجه التدريبية بمنطقة القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي المرحلة الأولى من برامجه التدريبية والبالغة 60 برنامجاً تدريبياً التي سبق أن أعلن عنها في وقت سابق، بعد أن أقام 10 برامج تدريبية خلال الفترة الماضية في عدد من مدن ومناطق المملكة.

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وكانت مدينة بريدة بمنطقة القصيم آخر محطات المرحلة الأولى بعد أن شهدت اليوم (الأربعاء) ختام البرنامج التدريبي «أدوات المراسل الميداني» الخاص بمسار الإذاعة والتلفزيون، واستمر لمدة 3 أيام منذ الاثنين الماضي، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة القصيم، حيث قدم المحاضر غازي بن عبدالمحسن العلي عدة جلسات تعريفية عن أهم وأبرز المهارات التي يحتاجها المراسل الصحفي التي تتيح له تغطية الأحداث الصحفية ونقلها بكل سرعة ومصداقية لوسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى عدد من الدروس التطبيقية في هذا المجال.

وفي الختام، سلم مدير مكتب هيئة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فراس الربيعي، المشاركين في هذا البرنامج الشهادات المعتمدة، ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.

وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام 9 برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير والرياض وحائل، في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، قبل أن تختتم في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث تأتي هذه البرامج ضمن خطة الاتحاد لتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية، على أن يكشف الاتحاد خلال الفترة القادمة تفاصيل المرحلة الثانية من هذه البرامج.