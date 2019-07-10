كواسر الوحدة يشاركون في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة الاتحاد السعودي لكرة اليد يعلن مشاركة كواسر الوحدة في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية رقم 35 للأندية أبطال الدوري للرجال والتى ستقام بمدينة عمان الأردنية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 .



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