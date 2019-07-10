شكرا لقرائتكم مدرب الأحمال التونسى الجديد للاسماعيلى: "سنخضع جميع اللاعبين لاختبارات بدنية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي اكرم العلياوى مدرب الأحمال التونسى الجديد للاسماعيلى، سعادته بتولى تلك المهمة بأحد أعرق الأندية فى مصر والوطن العربى.

وانضم المدرب التونسى لجهاز الدراويش ، بناء على ترشيح من محمود جابر المدير الفنى الحالى.

وأضاف المدرب التونسي في تصريحات صحفية:”أعلم جيدا قدر النادى الإسماعيلى وجماهيره الذواقة التى سنعمل فى المقام الأول من أجل اسعادها”.

وأتم قائلا :”سنخضع جميع اللاعبين لاختبارات بدنية لرصد قدرات كل لاعب،سعيا للإرتقاء بها قبل المشاركات الرسمية”.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

هبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك يوم 28 يوليو، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.