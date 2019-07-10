شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف بالصور ما حدث فى صالة الجمباز بمركز شباب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أمجد زغلول المدير التنفيذي مركز شباب الجزيرة ، على سلامة صالة الجمباز بعد تقرير الأمن الصناعي والفني الكهربائي، وذلك بعد أحداث اليوم أثناء تدريب فرق نادي الجزيرة فى الصالة.



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وأشار المدير التنفيذي إلي أن ما حدث اليوم هو انطلاق صافرة الإنذار بالخطأ داخل صالة الجمباز ، مما تسبب في حالة من الارتباك داخل الصالة دون وقوع أي حريق .

وأكد زغلول، أن صالة الجمباز مجهزة بجميع أجهزة الأمن، والحماية المدنية، واستضافت مؤخرا التصفيات النهائية لمنتخب مصر للجمباز الفنى كونها واحدة من أكبر وأفضل صالات الجمباز فى الشرق الأوسط.

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وأضاف زغلول أن لاعبي فريق نادي الجزيرة اثارو حالة من الهرج والمرج داخل الصالة بدون أدنى مشكلة وهو ما سبب قلق وتوتر بين الأعضاء.

وفى النهاية أكد المدير التنفيذي على جاهزية صالة الجمباز لإستقبال البطولات وتدريبات الفرق والأندية من خارج المركز.