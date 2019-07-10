شكرا لقرائتكم جيرالدو يشارك فريق الأهلى المران بعد انتظامه في معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلى، فى المران المسائي لفريقه اليوم بعد انتظامه في معسكر الإعداد المقام حاليا بمدينة اليكانتي الإسبانية، وخاض جيرالدو المران منفردا ضمن برنامجه التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني واشتمل على بعض الفقرات البدنية والجري حول الملعب تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
وكان الجهاز الفني قد منح جيرالدو فترة راحة لعدة ايام بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتي ١٧ يوليو الجاري قبل أن يعود اليوم للانتظام في المعسكر استعدادا للفترة الهامة القادمة.
وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.
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