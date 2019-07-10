شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه أمونيا فى آخر ودياته بمعسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره أمونيا القبرصي مساء الجمعة المقبل في آخر وديات الفريق بمعسكره الخارجي بقبرص.

وكان الزمالك قد واجه كل من إيل ليماسول و فاماجوستا و دوسكا في ثلاث وديات أكد الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال الاستفادة الفنية منهم.

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