شكرا لقرائتكم ريفر بليت يصر على خطف دياز.. وبرانكو يحسم "الصفقة الجديدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت تقارير صحافية أن مدرب ريفر بليت الأرجنتيني يصر على التعاقد مع مدافع المنتخب التشيلي والأهلي السعودي باولو دياز، وتوقعت وسائل الإعلام أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة "lmneuquen" الأرجنتينية في تقرير لها يوم الأربعاء: سيكون الأسبوع المقبل حاسما لريفر بليت، الذي سيستأنف تدريباته بالعاصمة بوينس آيرس بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، ويريد المدرب مارسيلو غالاردو اللاعب باولو دياز بأي ثمن، للانضمام إلى بطل " ليبرتادوريس".

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خبر الصحيفة الأرجنتينية حول باولو دياز

ونقلت الصحيفة عن التلفزيون الأرجنتيني "TyC Sports" تصريحات للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الأهلي، الذي أكد على أنه بحاجة إلى المدافع التشيلي "24 عاما"، لكنه استطرد قائلا: ريفر بليت نادٍ كبير.

ورأت الصحيفة الأرجنتينية أن تصريح مدرب الأهلي يلمح إلى أنه ترك لدياز فرصة الانتقال إلى ريفر بليت، وذكرت: أرسل النادي الأرجنتيني عرضا رسميا إلى الأهلي، بطلب من مدرب ريفر بليت، وسوف ينتظر إجابة النادي السعودي، ويتمتع اللاعب حاليا ببضعة أيام من الراحة بعد ختام مشاركته في كوبا أميركا مع منتخب بلاده.

تصريح برانكو بخصوص الوافد الجديد للأهلي

من جهة أخرى، أكد برانكو إيفانكوفيتش إتمام صفقة أهلي جدة مع اللاعب البوسني إلفيس ساريتش قادما سول الكوري الجنوبي ، وقال في تصريحات لـ " sportsport" أنه تم الاتفاق على كل شيء مع اللاعب، وأردف: عليه الانضمام رسميا إلى الأهلي الأسبوع المقبل، وأعرفه منذ فترة طويلة وكنت أتابعه باستمرار، وطرحت العديد من الأسئلة حوله.. إنه لاعب جيد للغاية ويمتلك شخصية عظيمة.. وسيعزز من صفوف الأهلي.