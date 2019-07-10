شكرا لقرائتكم تركي الدهام ينسحب من سباق انتخابات إدارة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تركي الدهام سحب ملفه من سباق الترشح لرئاسة وعضوية نادي النصر، وذلك قبل عقد الجمعية العمومية للنادي مساء يوم الخميس.
وقال الدهام في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تغليباً لمصلحة الكيان. ونيابة عن زملائي نعلن اعتذارنا عن سباق الترشح لمجلس ادارة النصر.
وأضاف: شكرًا لمن وضع ثقته بفريق عملنا، وشكراً لزملائي في مجلس الإدارة المرشح الذين كانوا على قلب رجل واحد.
وبعد انسحاب الدهام.. انحصرت المنافسة بين 4 مرشحين للمنافسة على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، علما بأن القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، 15 عضوا للفئة الذهبية و 52 كأعضاء عاديين.
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