مصر وش السعد على السنغال بعد التأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا

اليوم السابع نجح منتخب السنغال فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم افريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، بعد تغلبه على منتخب بنين بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

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