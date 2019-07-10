القضاء الكويتي يُنصب القادسية بطلاً لدوري 2017

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أصدر القضاء الكويتي حكماً قضائياً من خلال محكمة التمييز والتي تعتبر أعلى درجات التقاضي في الكويت يقضي بمنح نادي القادسية لقب بطل الدوري الكويتي الممتاز لموسم 2016-2017 وتجريد نادي الكويت منه.

وقبلت محكمة التمييز طعن الحكومة بإلغاء الحكم المستأنف بقضية الثلاث نقاط التي احتسبتها لجنة المسابقات لصالح نادي الكويت ضد النادي العربي بعدم أحقية مشاركة مدافع نادي الكويت فهد الهاجري في المباراة التي جمعت الفريقين بعدما صدر حكم أول درجة والاستئناف كان لصالح نادي الكويت.

وتعود احداث القضية الى الموسم قبل الماضي، عندما احتج العربي على إشراك نادي الكويت فهد الهاجري في المباراة التي جمعتهما في الدوري الممتاز، بداعي أن اللاعب كان موقوفا بحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي سبقتها في كأس سمو ولي العهد، إلا أن درجات التقاضي السابقة أقرت بصحة المشاركة، وأحقية الأبيض بلقب الدوري، وصولاً لقرار اللجنة الاولمبية الكويتية، آنذاك، التي قضت بأحقية الكويت بالنقاط.

وفي اعقاب ذلك قام فاروق العوضي المنسق الاعلامي السابق لفريق نادي القادسية، وعضو الجمعية العمومية برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار الاولمبية واعادة النقاط الى العربي ما يتوّج القادسية بطلاً للدوري، لتصل القضية في نهايتها الى محكمة التمييز التي اصدرت حكمها السابق.

