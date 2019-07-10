عدسة الخليج 365 ترصد قصة احتساب "الفيديو" لهدف جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- فريد قطب:
سجل منتخب جنوب إفريقيا هدف التعادل في مرمى نيجيريا، بالدقيقة 71 عن طريق اللاعب زونجو من رأسية سكنت الزاوية البعيدة لحارس النسور.
وألغى الحكم هدف البافانا بافانا، قبل أن يعود لتقنية الفيديو التي احتسبت الهدف بعد عودة الكرة من لاعب نيجيريا.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار المقررة غدا الخميس، في نصف النهائي.
وأقصى منتخب جنوب إفريقيا، المنتخب المصري صاحب الأرض، بهدف نظيف في دور الـ16.
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