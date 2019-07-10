منتخب غانا يغادر القاهرة بعد الخروج من بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر منتخب غانا الأول لكرة القدم، مطار القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وكان منتخب غانا قد ودع نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا إثر خسارته أمس/الثلاثاء/، أمام تونس بركلات الترجيح (5-4) في دور الثمانية.

ويعد منتخب غانا ثالث أكثر المنتخبات حصولاً على لقب البطولة برصيد 4 بطولات بعد مصر (7) والكاميرون (5).

وتوجت غانا باللقب الأول عندما استضافت البطولة في 1963 ثم في تونس 1965 وفازت باللقب كذلك عندما نظمت نسخة 1978 وكان اللقب الرابع في ليبيا 1982.. كما حلت غانا في الوصافة 5 مرات أخرى من بين مشاركتها الإجمالية الـ22 في العرس الإفريقي، حيث حققت المركز الثاني في نسخ 1968 و1970 و1992 و2010 و2015.

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