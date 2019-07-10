مران الأهلي.. انضمام جيرالدو.. واستعداد لمواجهة انجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

خاض الأهلي مران اليوم الأربعاء في معسكر الإعداد بمدينة أليكانتي الإسباينة على فترتين، وشهد ظهور الأنجولي جيرالدو بعد انضمامه للفريق، إضافة لخوض فقرة تدريب متنوعة لحراس المرمى، إضافة إلى منح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين.

وشارك جيرالدو في المران المسائي اليوم بعد انتظامه في معسكر الإعداد حيث وخاض تدريبًا منفردًا ضمن برنامجه التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني واشتمل على بعض الفقرات البدنية والجري حول الملعب تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وخاض حسين السيد فقرات تأهيل بدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال، في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص عدد من الفقرات البدنية والخططية خلال المران المسائي الذي بدأ المران بمحاضرة قصيرة لمارتن لاسارتي المدير الفني، أعقبها فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، فيما أدى مؤمن زكريا مرانا تأهيليا في الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال.

Advertisements

وقام لاسارتي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين مع التركيز على طريقة إنهاء الهجمات بشكل سليم بإرسال الكرات العرضية داخل الصندوق مع التسديد المباشر لتسجيل الأهداف.

وعقب فقرة الكرات العرضية حرص المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة كرة قوية على مساحة ثلثي الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي غدا الخميس ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر الإعداد.

وقام طارق سليمان مدرب حراس المرمى بتخصيص فقرات متنوعة خلال مران الحراس مساء اليوم الذي شهد التركيز على الكرات العرضية والتعامل معها بشكل سليم.

وشارك بالمران الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ورمضان مصطفى، في إطار السعي للوصول بالحراس إلى أفضل مستوى.

ويستعد الأهلي لخوض ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد أمام نادي نيو بورت كاونتي غدًا الخميس.