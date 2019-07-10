"اضطروا لمشاهدة النسور وقاهر الفراعنة ".. كيف ظهر "مشجعي مصر" داخل ستاد القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد وفريد قطب:

قبل بداية مباريات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، طرحت شركة "tazkarti" عبر موقعها الإلكتروني تذاكر الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية، وتسابق الآلاف من مشجي الكورة المصرية لحجز مقاعدهم في مباراة المنتخب القادمة، إلا أن الهزيمة أمام جنوب أفريقيا قلبت خططهم رأسًا على عقب، وبات عليهم حضور مباراة دور الثمانية في مدرجات تشجيع المنتخب الذي أخرج بلادهم من البطولة.

وشهد ستاد القاهرة على هامش مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا أكبر حضور جماهيري للمصريين في مباريات البطولة (باستثناء مباريات مصر).

ووجهت الجماهير الحاضرة عدة رسائل أبرزها :"الحداد على منتخب مصر" وأخرى لدعم منتخب نيجيريا بالإضافة إلى ظهور علم دولة كوريا الجنوبية والأرجنتين.

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موقع "تذكرتي" الإلكتروني خصص لجنوب إفريقيا التي صعدت بعد فوزها على منتخب مصر مقاعد الدرجة الأولى "علوي" والدرجة الأولى "شمال"، والدرجة الثانية وكذلك الدرجة الثالثة "شمال ويمين" بالإضافة إلى الدرجة الثانية والثالثة الخاصة بذوي الاحتياجات خاصة"، وجميع التذاكر تم حجزها باستثناء مقاعد الدرجة الأولى "علوي".

المقاعد المخصصة الآن لجنوب إفريقيا، هي نفسها التي كانت مخصصة للجمهور المصري حال فوز منتخبنا في مباراة دور الـ16 وصعوده إلى دور الثمانية، كما يوضح موقع الحجز تذكرتي.

ويمنع نظام بيع تذاكر البطولة عبر موقع "تذكرتي" نقل ملكية التذكرة بعد الحصول عليها عن طريق الـ Fan Id ومنافذ البيع المعتمدة، إلى أي شخص آخر، لأن ذلك قد يعرض الشخص الذي سيتم ضبط التذكرة معه للمساءلة القانونية، وذلك لمنع تداول التذاكر في السوق السوداء.